¿Colaboración? Yina Calderón posa con Marcela Reyes y le dedica mensaje

Las empresarias Yina Calderón y Marcela Reyes se reunieron junto a la influenciadora Yei Love y causaron revuelo en redes sociales.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de seguidores, revelaron una fotografía de las tres fotos posando juntas, además de mostrarse en sus historias donde desatacaron que estaban hablando sobre un proyecto laboral juntas, aunque no dieron detalles al respecto.

Por su parte, Marcela agregó:

Además, respondió a las críticas que les han dejado, destacando que no podía creer los mensajes que les enviaban.

“Son mujeres súper tesas porque no es solo lo que uno muestra en redes sociales, sino lo que uno hace detrás de ellas, son mujeres empresaria, empoderadas que facturan dinero como ustedes no se imaginan. Yo no soy íntima amiga de ninguna, yo no tengo amigos, tengo allegados a los cuales aprecio. Las que critican es ¿en serio? ¿no se miran al espejo antes de tirar una crítica? Las críticas que acabo de ver no dan ni rabia ni risa, a mí me daría pena”, agregó.