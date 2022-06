Tatán Mejía se vio envuelto en accidente de tránsito

El motociclista profesional Tatán Mejía se vio envuelto en un accidente de transito en la mañana del 24 de junio, pues el participante de MasterChef Celebrity se desplazaba hacia los estudios del Canal RCN en un transporte contratado para su desplazamiento cuando al parecer por la imprudencia de un conductor de una camioneta se vieron interrumpidos.

Gracias a que portaban los elementos de seguridad dentro de los carros, en el choque no salió herido el deportista, ni ninguno de los conductores, sin embargo fue bastante fuerte el daño en los vehículos implicados.

Sebastián compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de dos millones de seguidores la historia de lo sucedió mientras se dirigía a una entrevista en el programa matutino de Nuestra Tele "Buen Día Colombia".

El motociclista empezó expresando que había sido un inicio de día interesante, pues en el carro en el que se transportaba se había chocado y por tal motivo no podía asistir a una entrevista en el programa matutino.

El carro en el iba para el canal se chocó, hace rato no me chocaba, entonces no voy a poder estar en el programa como invitado.