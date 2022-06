¿Tuvo dudas de entrar a MasterChef Celebrity? Tatán Mejía se sinceró

Tatán Mejía sigue ganándose el cariño de todos los colombianos noche tras noche, pues este manizaleño logró ingresar al selecto grupo de los 6 mejores cocineros de la competencia, algo que lo conmovió y enorgullecióbastante bastante, pues no pudo aguantar las lagrimas de felicidad.

Este reconocido y talentoso deportista de motocross ha demostrado que el espiritu de competencia lo lleva en su sangre y no solo cuando está encima de su moto, si no también en todos los aspectos de su vida en donde requiera demostrar sus habilidades, ya sea dentro de la cocina o hasta jugando fútbol, pues aunque no sea el más experto, siempre quiere dar todo lo mejor de sí mismo.

Te puede interesar: Tatán Mejía demostró sus habilidades futbolísticas junto a Cuadrado y Yerry Mina

¿Tatán Mejía llegó a dudar de estar en MasterChef Celebrity?

Tatán decidió hacer una dinámica en sus redes sociales que se ha vuelto bastante popular por estos días, la caja de preguntas, en la cual, las personas pueden indagar sobre aspectos poco conocidos de las celebridades.

Por eso, Mejía decidió abrir este espacio para acercarse con sus seguidores y darles carta abierta para que preguntaran sobre cualquier aspecto en la vida privada de él.

Las primeras preguntas que publicó y respondió Tatán fueron acerca de MasterChef Celebrity, pues sus seguidores quisieron preguntarle por esta experiencia en su vida y si alguna vez llegó a dudar en participar en el reality de cocina.

A esta pregunta Sebastián contestó con total sinceridad, pues confesó que sí tuvo sus dudas de participar en el programa por su familia, pues aunque la propuesta le generaba gran ilusión, él tenía dudas de si su familia iba a estar preparada para su proceso de preparación para la competencia.

Tenía dudas porque lo quería hacer a mi manera, y no sabía si mi familia estaba preparada para eso.

El motociclista también aprovechó para contestarle a sus seguidores que uno de los aprendizajes que le había dejado la competencia era aprender a disfrutar de cada momento de la vida y de las diferentes situaciones que se presentan.

Se trató de disfrutar el momento y en lo que estaba metido dentro del programa.

Su mejor preparación y la peor experiencia dentro de MasterChef Celebrity

El motociclista profesional fue indagado por su mejor y peor plato, por lo que decidió adelantarles a sus seguidores que el mejor no ha salido al aire, el cual calificó como algo "bien bueno", asimismo, reveló que la peor experiencia que ha tenido dentro de la competencia fue al tener cocinar una especie de insectos, a los cuales les tiene gran fobia.

Mira también: Tatán Mejía se vio envuelto en accidente de tránsito

Para divertirse: La pregunta de Maleja Restrepo que dejó a Tatán Mejía con cara de angustia