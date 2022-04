Tatán Mejía y Chicho Arias expusieron incómoda situación que se vive sin tapabocas

El influencer Tatán Mejía, se ha caracterizado por su contenido divertido y de humor en redes sociales, pues, constantemente comparte contenido a sus seguidores de su día a día, los cuales, se caracterizan por siempre tener alguna historia o anécdota graciosa por contar.

El deportista, actualmente es uno de los participantes más queridos por los televidentes de MasterChef Celebrity, donde se ha destacado por su chispa, buen sentido del humor y también por darla toda en la competencia, algo que, por su profesión lleva en sus venas por naturaleza.

El participante no desaprovecha cualquier oportunidad o descuido de sus compañeros dentro de la competencia para compartir contenido de humor en sus redes oficiales, de igual forma, sus compañeros también están al tanto de sus movimientos y actos durante y fuera de las grabaciones, para divertirse o burlarse con él.

Esta vez, Tatán, se unió con sus compañeros Chico Arias y Cristina Campuzano para exponer a través de un divertido video, una situación que se vive actualmente a nivel mundial, desde que las medidas obligatorias de bioseguridad se han ido disminuyendo y el uso del tapabocas no es 100%. A más de una persona, le ha pasado que al encontrase personas en la calle que no ve tan seguido y sin tapabocas, no las reconocen.

Perdonnn, no te reconocí sin tapabocas ome @chichoariasr

Los fanáticos de ambos participantes se sintieron tan identificados con el video, que hasta empezaron a contar en los comentarios situaciones que les pasaba a diario, cuando las personas los veían sin la mascarilla.

¡Brutal !!! A mi tampoco Nadie me reconoce con esta nariz"; "La realidad de la pandemia"; "Uno se pega tremendas decepciones"; "Mi triste historia con mi crush", fueron algunos de los más destacados.

Es tan buena la amistad y complicidad de Tatán con los demás participantes que, hasta un plato que realizó el influencer para un reto de caja misteriosa, fue "nominado" a los Premios Oscars en redes sociales por su compañera del reality Manuela González. Algo que él, no dejó así no más, pues a los pocos días se vengó subiendo un video de la actriz durmiendo durante un recorrido en bus.

¿Hace cuánto inició Tatán Mejía su camino en las redes sociales?

Su presencia en las redes empezó aproximadamente en el 2012, basados en su primera publicación en Instagram del 19 de febrero de ese año, una foto donde se ve a un chico joven, aventurero, con pelo largo y con una pinta descomplicada, algo que aún lo sigue caracterizando.

Su contenido en principio, se basó en su profesión y pasión por el motocrós, donde compartía sus grandes piruetas y logros dentro de las diferentes competencias. Pero, su camino como creador de contenido inició a mediados del año 2016, cuando decidió empezar a compartir en sus redes sociales parte de su día a día, bromas y relación junto a su actual pareja la actriz e influencer Maleja Restrepo.

