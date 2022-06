“No paro de llorar”, Taliana Vargas reveló que su hermano ganó estrella michelin

La ex Señorita Colombia Taliana Vargas reveló a sus millones de fanáticos lo feliz y orgullosa que está de su hermano Sebastián tras importante logro en su carrera profesional.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la exreina compartió un carrusel de fotografías y videos de su hermano par anunciar una importante noticia.

Allí lo mostró a él en diferentes momentos, en especial cocinando y asegurando que no es muy talentoso para devolverse en Instagram o en las redes sociales.

Sin embargo, sí es muy bueno para cocinar, pues logró un codiciado reconocimiento que muchos chefs anhelan.

“Mi hermano Sebastián Vargas se acaba de ganar una estrella Michelin con su restaurante Los Félix Miami. De Santa Marta pa’l mundoooooooo! No paro de llorar de la emoción” , confesó la modelo en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde los llenaron de halagos.

Asimismo, su novia, la cantante Catalina García, de la agrupación Monsieur Periné, manifestó su felicidad por el logro de su pareja públicamente.

“No he visto a nadie cocinar con tanta bacanería! Pura emoción, alegría, entrega y pasión. Cuando cocinas tu alma caribeña se desparrama en baile y gozadera, te das completito, eres uno con el fuego. Con mucho o con poquito. Entre montañas perdidas o lujosos restaurantes. No importa la hora, ni los comensales. Siempre lo haces con el mismo amor.

Nos conocimos en la calle, bailando salsa el 29 de diciembre del 2019. Nada es casualidad. Tres meses después estábamos aterrizando en El Quindío sin saber cómo la pandemia nos cambiaría la vida y nos daría el regalo de vivir solos en un bosque y cultivar este cuento a fuego lento… y aunque hemos pasado por tormentas y huracanes nunca has dejado que se apague nuestro fuego. Te vi cada día inventar algo nuevo y poner en la mesa ese corazón alborotado y desmedido, romper con tus propias creencias y empezar de cero. Y bueno… nos enamoramos y acá seguimos acompañándonos, y soy testigo cada día desde entonces del compromiso profundo que tienes con tu oficio, con la gente y con la tierra. En la mesa eres familia y sueños.

No hay nadie más feliz con una parrilla y una cuchara de palo y celebro contigo este logro, que sé que no es tu fin, pero es un gran momento, uno irrepetible porque es el primero. Te amo. Felicidades por esa primera estrella Michelin. Nojoda que man tan teso y tan rico”, escribió.