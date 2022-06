Sofía Castro reveló el motivo por el que Juanda desapareció de las redes

Sofía Castro es sin temor a equivocarnos una de las influencers más importantes de Colombia ya que sus más de 8, 6 millones de seguidores la apoyan y han hecho de su carrera una aventura mágica que aún hoy la joven no puede creer el todo.

Pues bien, ella ha sido desde hace algunos años la mejor amiga de otros influencers que tienen una audiencia muy grande en Instagram y YouTube como lo han sido el talentoso Camilo Triana y el famoso y carismático Juanda, con quienes ha compartido diversos momentos graciosos y a quienes ha apoyado en su relación que todo el mundo conoce.

El pasado fin de semana el influencer Juanda fue tendencia en redes sociales y no precisamente porque algunos de sus videos haya sido la sensación como suele pasar, sino porque, por lo contrario, los internautas se unieron a pedirle al joven que vuelve a las redes ya que lo han extrañado sobremanera desde hace semanas que no da señales de vida.

En Twitter, cientos de seguidores del también youtuber expresaron su cariño para con él y además dijeron que las redes sin ‘la comadre’ como cariñosamente le llaman, no son las mismas.

Pese a que la figura digital no se ha pronunciado ni ha abierto esas redes, su amiga Sofía sí les dejó un mensaje a los seguidores del afamado Juanda, dejándoles claro la razón por la que él está ausente de las redes.

Juanda está bien, Juanda se está tomando un tiempo para él. ¿Sabes que no le hace bien a Juanda? Esto, esto que tú cogiste de moda mor, de estar como preguntando, Juanda Juanda….déjalo, yo te he dicho déjalo, por qué lo quieres obligar a que él vuelva si él todavía no se siente listo’