Sharon Fonseca impresionó con maquillaje y peinado en redes

En un evento de gran importancia para la moda, se dieron citas las modelos más hermosas de gran parte del mundo, y ahí Sharon Fonseca fue una de las protagonistas, pues estuvo junto a las mejores de las pasarelas y se divirtió mucho, pero también mostró su talento.

Y es que en cada uno de los días donde estuvo presente se destacó con sus looks y su estilo que fue versátil todos los días.

Es por eso que la más reciente fotografía de la modelo venezolana dejó a todos sorprendidos en redes sociales. Y es que Sharon aparece con un look muy elegante donde todos sus rasgos destacan, desde su cuerpo hasta el maquillaje que se lució donde se deja ver efectos, tonos muy marcados que la hicieron destacar.

Además, a esto le hizo juego un lujoso y ajustado vestido en colores oscuros que hicieron que su tono de piel destacara y se viera mucho más elegante. Todo con un look en el pelo recogido, del que además aseguró se está enamorando y fue de todo el agrado de sus miles de seguidores.

Sharon Fonseca posó más de una vez, y les mostró detalles a sus seguidores para que vieran cómo se veía y cada detalle del look que lució y del que se enamoró de principio a fin, y no solo ella, sus seguidores le dejaron saber que todos los elementos de su look estaban unidos unos a otros y que se veían increíbles en su cuerpo.

