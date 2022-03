Sharon Fonseca brilló con impactante outfit en una noche de fiesta

La guapísima modelo venezolana Sharon Fonseca se encuentra en Miami disfrutando de una de las cumbres de moda más importantes en Latinoamérica, donde se reúnen expertos diseñadores, modelos y apasionados por esta industria.

Sharon optó por un look elegante y casual para el primer día de la cumbre. “Preciosa”, “bella”, “top” y “linda” fueron algunos de los elogios que llovieron en la red social de la modelo venezolana.

Luego, Sharon compartió el outfit que creó para el cóctel de apertura donde el código de vestimenta indicaba que debían inspirarse en “Disco Extravaganza” para asistir al evento. Fonseca impresionó y se robó todos los aplausos con el atuendo que escogió para la noche de fiesta.

La venezolana, pareja del reconocido Dj Gianluca Vacchi, optó por un enterizo negro con un escote profundo en el pecho, una chaqueta del mismo color con brillantes, el cabello recogido con una cola alta, accesorios plateados y en su maquillaje también usó algunos apliques brillantes. Así, Sharon dejó a más de uno con la boca abierta y el corazón acelerado.

“Me divertí mucho creando este look para una fiesta temática anoche. Negro pero con un toque fabuloso. Me ha encantado agregar un poco de brillo últimamente para los looks de noche”, fue la descripción que usó Sharon para el look con el irradio en el Summit Fashion.