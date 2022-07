Sharon Fonseca conmovió con video junto a su hija Blu Jerusalema

La modelo venezolana Sharon Fonseca rápidamente ganó reconocimiento en el mundo del entretenimiento digital a nivel mundial al sellar su amor con el multimillonario italiano Gianluca Vacci, con quien tiempo después de iniciar su relación tuvo una pequeña hija a la que llamaron Blu Jerusalema.

Desde que la pequeña llegó a este mundo, la reconocida pareja no ha perdido la oportunidad de enseñarle con orgullo a sus cientos de seguidores el crecimiento de Blu, ya sea por medio de fotografías o videos, como lo hicieron en esta ocasión.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seis millones de seguidores, Sharon Fonseca compartió un corto audiovisual junto a Blu, en donde se le ve a la modelo realizar diversos ejercicios para tonificar su cuerpo mientras es abordada en diversas ocasiones por la pequeña, quien logra interrumpirla con gran ternura.

“Tan inspirada por mi pequeña, ¡Me hace querer esforzarme más y más cada día! Mejor compañera y motivación 💘 los pequeños aplausos al final hacen todo más especial”, escribió la modelo junto al audiovisual que ya acumula más de cincuenta mil ‘Me gusta’ en tan solo una hora desde su publicación.

Al ver el corto video, Gianluca Vacci no pudo contenerse de la ternura y manifestó “las amo con todo mi ser”.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

Como era de esperar, las reacciones por parte de los internautas aparecieron rápidamente, en donde destacaron la ternura de la pequeña Blu y el amor de madre de la modelo venezolana Sharon Fonseca.

“Que ternura! El amor de los hijos no tiene precio, es totalmente el mejor regalo, disfrútala muchísimo, mira que crecen muy rápido, cariños!”. Mi nieto me hizo reír, le mostré tu video y me dijo que tu niña es tu hermana, y yo le dije que la niña es tu hija y se quedó dudando, te encuentra muy joven parece. Gloria a Dios por los niños”. “Aww... ¡Me encanta esto! Mira al bebé Blu aplaudiendo y animándote. La amo mucho”, “Hermosa la princesa Blu! Mejor compañera y motivadora imposible”.

SHARON FONSECA Y GIANLUCA VACCHI PROTAGONISTAS DE SU PROPIA SERIE

Hace un par de semanas, Sharon Fonseca decidió mostrar la nueva serie que hizo junto a su pareja, su hija y otros miembros de la familia donde mostrarán temas que no trascendieron en redes sociales, esos momentos en los que más de uno se hizo preguntas y no respondieron en su momento, pero también esas situaciones en las que Gianluca Vacchi se ha tenido que enfrentar a esas situaciones que vienen desde las redes sociales.

