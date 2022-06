Por presunto video, Shakira le habría quitado las llaves de su casa a Piqué

Hace algunas horas, el medio de comunicación español ‘El Periódico’, otorgó detalles de la supuesta separación entre Shakira, y su pareja sentimental de hace más de diez años, Gerard Piqué. Esto, tras un acto de infidelidad cometido por el futbolista.

Asimismo, en España se le ha visto al defensa central viviendo en su apartamento de soltero. Por otro lado, desde el mes de marzo, Shakira ha vacacionado sola junto a sus dos hijos.

También, a partir de esas fechas, la barranquillera no ha posteado ninguna fotografía con el jugador de fútbol, reavivando cada vez más los rumores que su situación de pareja no está en los mejores términos.

Sin embargo, otra noticia llega a generar polémica en el asunto: un video revelado por la agencia privada de noticias ‘Europa Press’, donde se puede ver la llegada de Piqué a su mansión de Barcelona.

Algo que llamó la atención dentro del clip es que el español toca el timbre de la casa, sin tener acceso a las llaves de la vivienda.

Como dato adicional, las cámaras de la agencia captaron el momento en donde Gerard sale de su hogar con Shakira, con frialdad en sus rostros, huyendo de los paparazis.

Por supuesto, ambos no otorgaron declaraciones de lo sucedido, saliendo en su coche a un rumbo desconocido.

En su vida como deportista, Piqué se ha destacado; sin embargo, en los últimos meses supuestamente algunos de sus fanáticos lo han visto en las calles de Barcelona, asistiendo a discotecas con misteriosas mujeres.

En contaste, Shakira lanzó el sencillo ‘Te felicito’, el cual habla de un amor que le falta compromiso.

Por completarte, me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, son algunos de los versos del pegajoso tema.