Shaira sorprendió con una perforación en su rostro

La cantante juvenil Shaira sorprendió a sus cientos de seguidores al realizarse una perforación en una zona de su rostro. La artista manifestó que en un principio quería realizarse un tatuaje, pero que terminó arrepintiéndose y por tal razón optó por algo menos arriesgado.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca del millón y medio de seguidores, la ex participante de Factor Xs de Canal RCN, apareció para manifestarle a los internautas que estaba a punto de realizarse una perforación, y aunque al principio no dio indicios de en qué lugar se lo haría minutos después lo reveló.

“Adivinen qué me voy a hacer”, escribió la cantante junto a una fotografía suya a blanco y negro que tenía como fondo un cartel con una oreja llena de perforaciones.

Segundos más tarde, la hermosa joven enseñó un corto video en el que se le ve sentada mientras cierra los ojos para no ver cómo la persona encargada de realizar las perforaciones preparaba la piel de la nariz para realizar el famoso Nostril, el cual consiste en perforar solo uno de los dos orificios para incorporar en un principio una joya bastante recatada para garantizar una correcta cicatrización.

Contrario a lo que la joven pensaba, la perforación no le dolió en lo más mínimo, pues así lo dejó ver por medio de los audiovisuales en donde se muestra bastante tranquila mientras incorporan la joya en su nariz.

Una vez realizada la perforación, Shaira enseñó el resultado a sus seguidores mientras manifestaba que lo que en realidad quería hacerse en un principio era un tatuaje, pero que su mamá no estaba de acuerdo y terminó arrepintiéndose.

“Un pequeño detallito. Quería hace un tiempo tatuarme. Mi mamá no le gustan los tatuajes, y yo me puse a pensar… Yo cambio muy fácil de opinión y el hecho de hacerme un tatuaje y que después no me guste y entonces después no me lo puedo borrar, y después entonces me quiero hacer otro y no sé qué. Entonces me aburrí y dije: no me voy a hacer ningún tatuaje. No me voy a tatuar nunca, no quiero hacerme nada de eso. Y le dije a mi mamá, entonces sí me voy a hacer un piercing… Me dijo, ay, no sé qué y bla, bla, bla… Y la convencí y me hice ese retoquito chiquito”.