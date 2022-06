Shaira aclaró que no está casada y reveló el por qué no tiene novio

La exparticipante del concurso de música de Canal RCN Factor Xs del año 2011 Shaira es una de las jóvenes artistas que se mantiene a raya con las polémicas que suelen envolver a los personajes públicos.

De hecho, a pesar de su corta edad, la artista ha demostrado la madurez de una joven adulta por medio de su comportamiento y forma de expresarse ante el publico y por medio de las redes sociales.

En esta ocasión, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más del millón de seguidores, la talentosa joven realizó la popular dinámica de preguntas y respuestas que varias celebridades utilizan para acercarse un poco más a sus fanáticos por medio de esta interacción.

Uno de los aspectos personales de la artista que más llamaron la atención de los internautas fue su estado sentimental, ya que en varias ocasiones le han preguntado si tiene novio y en todas han recibido la misma respuesta, siendo esta un rotundo no.

Por esta razón a uno de sus seguidores se le ocurrió que tal vez la razón por la que Shaira siempre responde lo mismo es porque podría estar casada con alguien, por lo que decidió preguntarle sin rodeos si esto era así.

“¿Estás casada o no? Porque dijiste que no tenías novio”, fue la pregunta que el internauta le realizó a la joven, y a lo que ella respondió entre risas que “en serio creyeron que estaba casada, primero hace raaaaaaato a mi nadie me dice ‘Shaira quieres ser mi novia’ por lo tanto ni novio, ni esposo, ok?”.