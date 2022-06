Shaira recordó a Mauricio Leal y envió contundente mensaje a los haters

La cantante de música popular Shaira, recordada por su paso en el programa de Canal RCN Factor Xs 2011, cuando tenía apenas 8 años, ya es toda una señorita y a pesar de su corta edad ha dejado ver en diversas ocasiones su alto nivel de madurez en diferentes escenarios.

En esta ocasión, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de un millón y medio de seguidores, la artista realizó la popular dinámica de preguntas y respuestas que varias celebridades utilizan para acercarse un poco más a sus fanáticos por medio de esta interacción.

Una de las preguntas que la joven mujer recibió estuvo relacionada a su gran amigo y estilista Mauricio Leal, quien fue asesinado junto a su madre, Marleny Hernández, a manos de su hermano Jhonier Leal.

El internauta aprovechó la dinámica que la joven artista estaba realizando para preguntarle si ya había olvidado al reconocido estilista.

“Yo no me he olvidado de él, lo que pasa es que en este país están acostumbrado a que si uno habla y se pronuncia al respecto quiere fama, y si uno no habla entonces ya se le pasó el luto. Y yo ya estoy cansada de ese tema, yo primero no necesito fama, porque lo único que quiero es éxito en mi carrera y segundo, mis sentimientos hacia él siguen intactos. Él sigue aquí en mi corazón, y para mí eso es más que suficiente”, respondió Shaira.

Además de esto, la cantante aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a quienes la criticaron por expresar su dolor por medio de las redes sociales luego de enterarse que su gran amigo había fallecido, y que días después saliera a la luz que su propio hermano fue el responsable de acabar con su vida.

“Gracias a la gente que me estuvo apoyando en ese momento tan difícil y que me entendió, y me comprendió pues todo lo estuve pasando, pero a los demás que me estuvieron juzgando, o sea, quiero decirles que ya el tema ahí quedó no porque no lo quiera, no porque no quiera guardar su recuerdo de una manera bonita como lo fue él, sino que ya estoy cansada de que lo tomen por otro lado y que me sigan juzgando por cosas que yo no tengo que pagar.