Shaira se pronunció a detalle tras el altercado que tuvo con un policía

La cantante Shaira dio su versión detallada del altercado que protagonizó con un policía luego de que este le indicara que estaría mal parqueada mientras esperaba a su mamá afuera del centro comercial La Colina.

Te puede interesar: Shaira enamoró al mostrar cuánto ha cambiado en los últimos años

Según detalló la joven se sintió “desprotegida” luego de que a su alrededor estuvieran varios vehículos estacionados como el suyo y el oficial se dirigiera solo a ella y este decidiera grabarla por el hecho de ser una persona pública.

“Más que todo para aquellas páginas de policías, familiares de los policías, gente que porque yo no permito que nadie pase por encima mío y que ya creen que estoy sacando la uñas, pues sí, tienen toda la razón, yo soy una persona calmada, pero a punta de amenazas no funciono, creo que ninguno” , señaló en la descripción del comunicado oficial donde narra los hechos compartido en sus redes sociales.

Asimismo, agregó videos y fotografías de sus pruebas, con las que se defiende de los ataques.

“Ahí les dejo las pruebas , en vez de andar inventando y diciendo , “a esta mocosa se le subió la fama” , “esta niñita no se saben las normas “ , “no hace más que dar lora “ si defenderme es dar lora , pues los siento , y si soy una grosera por no dejarme pisotear de nadie pues si soy una grosera porque si algo tengo en la vida es carácter. Aquellos que dicen “ay no pues se creyó el cuento de usted no sabe quién soy yo, jaja el que salió con ese cuento fue el policía diciendo ‘yo ya se quién es usted’”, agregó.