Sebastián Yatra y Lasso grabaron video de “Ojos Marrones Remix”

Hace tan solo pocos días Sebastián Yatra se comunicó con Lasso para proponerle cantar la nueva versión de Ojos Marrones en su próximo concierto, el cual se llevó a cabo el pasado domingo 4 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos, pero como si esto no fuera poco, los artistas decidieron grabar su presentación En Vivo para que los fanáticos que no pudieron asistir no se perdieran de esta experiencia audiovisual.

El anuncio lo hizo el cantante colombiano de una forma completamente creativa, como lo ha sido toda la promoción de esta colaboración, pues por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula más de treinta millones de seguidores, Sebastián Yatra publicó un corto audiovisual en el que se le ve recibir una llamada de Lasso, quien al parecer no respeta los horarios de sueño del cantante.

Sin embargo, y a pesar de que este parece ser un mal indicio, Yatra reaparece a plena luz del día para comunicarse con el artista venezolano y proponerle que canten “Ojos Marrones Remix” por primera vez En Vivo. Ahora, horas antes de liberar al público cómo se vivió este momento en tarima, el artista paisa dio a conocer que estaban grabando el videoclip de esta nueva versión.

“Cuál de los dedos me lastimé? Estamos grabando video de Ojos Marrones Remix en L.A. aprovechando que hoy la vamos a cantar juntos por primera vez!!!! Youtube Theater. 8pm. #DharmaTour”, escribió en aquella ocasión el artista junto a un carrete de fotografías en las que se les ve juntos en una locación bastante llamativa.

ASÍ SE VIVIÓ OJOS MARRONES REMIX EN VIVO

A través de esta misma red social, los artistas realizaron una publicación en conjunto para enseñar a sus cientos de seguidores cómo había sido el momento en el que cantaron esta nueva versión frente a miles de asistentes en Los Ángeles.

“Vamos a prender las luces. Es la primera vez que cantamos esta canción En Vivo juntos. Tengo un amigo que la está rompiendo por todo el mundo con un tema bastante conocido y hoy vino a acompañarme a cantarla juntos ¡Desde Venezuela, un aplauso para Lasso!”, se le escucha decir a Sebastián Yatra segundos antes de iniciar a cantar la canción En Vivo.

Según se puede ver en el audiovisual, los asistentes al evento encendieron la linterna de sus celulares para hacer de este momento uno muy especial.

