Sebastián Yatra y Lasso cantarán por primera vez En Vivo “Ojos marrones”

Hace pocas semanas el cantante venezolano Andrés Vicente Lazo, más conocido en la industria musical como Lasso, lanzó su sencillo “Ojos Marrones” que rápidamente ganó popularidad en TikTok, en especial porque basados en el coro varios usuarios de esta red social realizaron un ‘Trend’ en el que utilizaban la canción para enseñar a su actual pareja y compararla con su relación anterior.

Para ganar aún más fuerza y aprovechar este gran momento en su carrera musical, Lasso decidió realizar una dinámica en TikTok para encontrar al artista que lo acompañaría a cantar una nueva versión de la canción a la que llamaría “Ojos Marrones Remix”, y el resto es historia, pues fue Yatra quien se ganó ese lugar con un original verso que ya hace parte de este nuevo lanzamiento que más de un millón de usuarios han venido disfrutaron desde el pasado martes 23 de agosto.

Ahora, como si un remix entre ambos artistas no fuera suficientemente increíble para sus respectivos seguidores, Sebastián Yatra anunció que dentro de muy poco tiempo varios fanáticos podrán disfrutar por primera vez En Vivo “Ojos Marrones”.

El anuncio lo hizo de una forma completamente creativa, como lo ha sido toda la promoción de esta colaboración, pues por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula más de treinta millones de seguidores, Sebastián Yatra publicó un corto audiovisual en el que se le ve recibir una llamada de Lasso, quien al parecer no respeta los horarios de sueño del cantante.

Sin embargo, y a pesar de que este parece ser un mal indicio, Yatra reaparece a plena luz del día para comunicarse con el artista venezolano y proponerle que canten “Ojos Marrones Remix” por primera vez En Vivo en su concierto en Los Ángeles, Estados Unidos este domingo 4 de septiembre.

“Lasso, Whats Up, baby? Parce, qué tal si dejamos de hacer tantas video llamadas, que me encantan, obviamente me encantan, pero por qué no nos vemos mejor en persona y vienes el 4 de septiembre a mi show en Los Ángeles conmigo y cantamos la canción de una vez por todas”, se le escucha decir a Yatra durante la video llamada con Lasso.