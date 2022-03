¡Tremendo modelo!, Sebastián Yatra feliz por su primera portada en Billboard

El artista paisa Sebastián Yatra definitivamente atraviesa uno de sus mejores momentos artísticos y Billboard lo sabe. Por tal razón, el cantante fue elegido para la portada de la reconocida revista digital y conocer de primera mano el camino que ha recorrido para lograr grandes éxitos en su carrera profesional.

No dejes de leer: “Te quedan bien los tattoo”, Sebastián Yatra presume su abdomen

“Siempre tuve en mente que en algún momento de mi vida iba a cantar en inglés y tener una carrera más global, así que me estaba preparando. Es como construir una gran ciudad: si no la planeas bien, las calles son pequeñas y los accesos no funcionan”, fueron algunas de las declaraciones de Yatra para Billboard.