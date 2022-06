Sara Corrales revela qué es lo más difícil de ser actor

Sara Corrales, una de las actrices colombianas más cotizadas a nivel internacional, reveló recientemente tres cosas que debe tener en cuenta un actor al momento de ejercer su profesión.

A través de sus redes sociales la hermosa mujer aprovechó un tiempo libre para hablar de todo un poco con sus fanáticos y resolver las dudas que estos tuvieran con respecto a su vida tanto personal como profesional.

La dinámica, que fue realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, arrojó como resultado una curiosa pregunta por parte de un internauta, quien se mostró interesado en saber qué debe trabajar constantemente un actor para ser exitoso.

TRES COSAS QUE DEBE TRABAJAR UN ACTOR PARA SER EXITOSO

Bajo la temática “¡que rueden las preguntas!”, que suele realizar la actriz a través de sus redes sociales, Sara Corrales habilitó la herramienta de preguntas que ofrece Instagram para entablar una conversación con sus cientos de seguidores y en la cual recibió una interrogante relacionada a lo que debe trabar constantemente un actor para lograr el éxito.

“3 cosas que siempre debe trabajar un actor?”, fue la pregunta que la hermosa actriz recibió a través de su red social.

Aunque la actriz reveló tres datos, hizo énfasis en el tercero, ya que considera que es uno de los más difícil para una persona publica, ya sea actor o alguien reconocido en el mundo del entretenimiento u otra profesión.

En primer lugar, destacó la importancia del estudio, independientemente de la carrera que cualquier persona quisiera desempeñar: “Primero, como en cualquier carrera, prepararse y estudiar”.

En segundo lugar, destacó el compromiso y la disciplina para llevar a cabo las funciones que cada profesión requería: “Segundo, tener mucho compromiso y diciplina”.

Y en tercer lugar, hizo énfasis en la fuerza mental que debe tener un personaje publico al momento de manejar a los diferentes medios de comunicación.

“Tercero, aprender a manejar los medios. Es muy complicado y estar siempre en el ojo del huracán, ¡Ayyy, amá! Eso si que es difícil”.

CINCO HÁBITOS ESENCIALES PARA LOGRAR EL ÉXITO

Recordemos que anteriormente la hermosa mujer había dado algunos tips a sus seguidores para lograr el éxito en lo que se propusieran.

“Ser muy disciplinada con cada meta que me propongo. Trabajar en mi interior, esto me ha hecho más fuerte para saber que puedo lograr lo que yo quiera. Ser muy comprometida con cada trabajo que hago. Soy muy entregada a mis proyectos. Por eso siempre me contratan. Siempre saco tiempo para mí a pesar de tener mucho trabajo, el descanso es tan importante como el mismo trabajo. Ser visionaria y ahorrar, tengo claro que mi estabilidad económica me da libertad, tranquilidad e independencia”.

