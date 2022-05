Sara Corrales revela cual es la parte de su cuerpo que más le gusta

Sara Corrales es una de las actrices más activas en las redes sociales en las que día a día suele subir contenido con el que interactúa con los internautas y además de poner a suspirar a más de un seguidor con sus sensuales fotografías, pero ahora Sara Corrales decidió realizar una dinámica de preguntas en su cuenta oficial de Instagram.

Entre halagadores mensajes, hubo una que llamó mucho la atención de Sara Corrales y fue cuando uno de sus seguidores le preguntó por la parte del cuerpo que más le gusta a ella.

Y por supuesto Sara Corrales no dudó en responder y para sorpresa de muchos no fue su abdomen, sus piernas o su cabello ya que la talentosa actriz reveló que la parte del cuerpo que más le gusta son sus ojos y explicó que esto se debe a que con ellos puede decir muchas cosas sin necesidad de mencionar una sola palabra.

“Adivina… mis ojos, es lo que más me gusta, definitivamente de mi cuerpo, me encanta, porque puedo decir millones de cosas sin una sola palabra”, afirmó la actriz paisa.

En la misma ronda preguntas, los internautas aprovecharon para enviarles mensajes de agradecimiento destacando que ella, con sus consejos, impacta de manera positiva la vida de las personas que la ven.

Este mensaje llenó de alegría a la exparticipante de Protagonistas de Novela, pues en otra de sus historias ella manifestó que debido a que ella es una figura pública

“Ustedes no tienen ni idea la felicidad que yo siento cuando leo este tipo de mensajes, porque yo siento que tengo una responsabilidad muy grande, al ser una figura pública, yo quiero inspirar en ustedes cosas positivas y si lo estoy logrando, no saben cómo me alegra”, dijo orgullosa.