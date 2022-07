Sara Corrales muestra su destreza haciendo complicadas maniobras en un vehículo

Hace algunos días, Sara Corrales sorprendió a sus más de tres millones de seguidores con un cambio extremo de look, pues dejó a un lado su color castaño y ahora luce un tono mucho más rojizo que según Sara, es para el nuevo personaje que ella va a interpretar, pero parece que la talentosa actriz no solo se va a quedar en un cambio de look para su nuevo personaje, sino también está dispuesta a hacer maniobras arriesgadas en un automóvil.

O por lo menos eso fue lo que dejó ver la actriz colombiana en el más reciente post que ella publicó en su cuenta oficial de Instagram en donde habló un poco más de la preparación para su nuevo proyecto, y por eso publicó una foto y un video en los que dejó ver más detalle de su nuevo look.

Sara Corrales hace maniobras con un automóvil

Pero sin duda lo que más llamó la atención, fueron unos videoclips que ella posteó en los que se ve manejando un automóvil a alta velocidad y luego al llegar a una curva, derrapa con él como toda una profesional.

En otros de los videos, Sara Corrales aparece manejando una grúa, pero no solo eso, sino también se muestra enganchando y desenganchando un vehículo de la grúa además en otros de los videos se encuentra realizando unas de sus duras rutinas de ejercicios en un gimnasio.

Una ardua preparación

Al hacer la publicación, Sara Corrales escribió un mensaje en el que explicó que todo lo que aparece en su publicación, es un mix sobre la preparación de su personaje y detalló algunas de las cosas que realizó y que está aprendiendo, previo a su primer día de grabación, además reveló que va a clase para neutralizar su acento.

“¡Un remix de partes de mi día! Entrenamiento en el gym, clases de manejo de grúa, montaje de los carros y derrape para mi personaje, retoques de belleza previos a mi primer día de grabación, sahumerios en mi hogar para mantener la buena vibra. Y permiso me voy corriendo que aún no termina mi día. Bye, me voy a clase de neutralización de acento y acento ñero mexicano”, escribió Sara Corrales al hacer el post.

Esta publicación fue muy bien recibida por los seguidores de la actriz colombiana por eso ya completó más de 25 mil likes y cientos de halagadores mensajes de sus fans que destacaron el profesionalismo de Sara Corrales.

