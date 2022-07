Sara Corrales presume curvas con sugerente bikini

Sara Corrales es una mujer hermosa en todo el sentido de la palabra, la actriz desde siempre ha sido todo un referente para muchas mujeres no solo porque es hermosa físicamente, sino también por esa disciplina con su ejercicio que enamora a quienes le siguen.

La actriz ha tomado en serio ser toda una influencer fitness y con un particular estilo de vida, no solo por las publicaciones que comparte con sus más de 3 millones de seguidores, sino también porque su faceta de empresaria ya que ha emprendido desde hace ya bastante tiempo su negocio de comida saludable en su natal Medellín, en donde ha recibido el apoyo de sus paisanos y por supuesto de sus fieles y amorosos fans.

Recientemente Sara ha descrestado a muchos por sus últimas fotos en un traje de baño diminuto y en donde por demás presume su cuerpazo que ha trabajado con disciplina y esfuerzo.

A la par de esto se le puede ver bronceada y más bella de lo normal en lo que parece un jacuzzi en medio de unos merecidos días de descanso que quiso compartir con sus fanáticos en su cuenta de Instagram.

Un merecido descanso en un lugar mágico con una excelente compañía

Fue el texto que escribió Corrales para las dos fotos en donde se ve muy sensual y mostrando esos intensos ojos verdes que han enamorado no sólo a los colombianos, sino al público mexicano que también la ama.

La artista se dedica a subir sus rutinas de ejercicio en donde muestra esos músculos de acero que provocan la envidia de las mujeres y los suspiros en los hombres. Además, la colombiana sigue con su firme carrera hacia su internacionalización, prueba de ello es uno de los clips que su audiencia puede observar en donde ha compartido su participación en una famosa serie de streaming en donde comparte con un elenco estelar mexicano.

Sara suelta el amor y se enfoca en ella misma.

A solo semanas de que se conociera que Sara Corrales terminó su relación y compromiso con el mexicano Rafael Gutiérrez, la actriz sigue reafirmando que está sola y aprovecha este tiempo para dedicárselo a ella misma por medio de su cuenta de Instagram.

Y es que en un video Corrales ha compartido un video en donde está en un retiro tantra en donde seguro ha dejado claro que está soltando todo lo que la ata al pasado y a esa relación que ya tenía propuesta matrimonial.

Cuando aprendí a soltar con amor entendí que cuando es de Dios no duele, no se sufre, no hay que hacer tanto esfuerzo, no se siente vacío, no está lleno de dudas, solito se va dando de una manera pura, hermosa, respetuosa y natural. El amor es amor, no es sufrimiento!

Fue el texto que la artista compartió y en donde al parecer deja claro que esté en un momento en donde quiere estar tranquila personalmente, lo que deja ver su inmenso amor propio.

