Sara Corrales sorprende a sus seguidores con un cambio extremo de look

Sara Corrales suele ser una de las actrices más activas de las redes sociales, ya que, a través de este medio, suele compartir consejos de salud y belleza, algunos tips de su rutina de ejercicio en muchas ocasiones pone a suspirar a más de uno debido a sus atractivas fotos y videos, aunque en esta ocasión sorprendió a sus fieles seguidores con un cambio extremo de look.

En su cuenta oficial de Instagram, Sara Corrales publicó un carrete con varias fotos y videos en los que dejó en evidencia que dejó atrás su tradicional tono castaño de cabello y optó ahora por un color rojizo que sin duda la hacen lucir muy bella.

El extremo cambio de look de Sara Corrales

En la publicación la actriz colombiana mostró a detalle cómo quedó su nuevo look y muestra a los autores de su “cambio extremo” de look, además reveló que este nuevo tono de cabello hace parte de un nuevo personaje que ella va a interpretar y por último le pidió a sus más de tres, millones de seguidores que escribieran si les había gustado su cambio de look.

“CAMBIO EXTREMO les presento a Úrsula. Este fue el cambio de look para mi nuevo personaje en @loscaminosdelamortv, una gran producción del productor @nicandrodiazof para @canalestrellas. Estoy felizzzzz con el resultado, y a ustedes? Les gustó? Díganme sus opiniones, los leo”, escribió Sara Corrales al hacer el post que ya completa más de 52.000 likes y miles de halagadores mensajes de sus fans.

