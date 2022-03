Anuel AA expresó su apoyo a Residente con posible canción tirando a J Balvin

El cantante Anuel AA no tardó en sumarse a la polémica que provocó el rapero Residente luego de revelar que lanzaría una controversial canción tirándole a un reguetonero, el cual para muchos se trataría del paisa J Balvin tras la discusión pública que protagonizaron hace algunas semanas por los Latín Grammy.

"En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano, resulta que el pendejo se enteró que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen y no saque el tema. Llamó al productor que es un chamaquito para intentar detener el tema, pero el chamaquito tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba mi tema” , confesó.

Además, detalló que sin importarle si se ubica en el número uno en tendencias o si la ponen el radio o lo demandan, sacará el tema muy pronto.

Tras ello, su compatriota, Anuel AA le expresó todo su apoyo, aclarando no lo ha escuchado ni sabe a quién le tira.

"Yo no tengo que ver un carajo con esta canción, pero todo el mundo tiene que escuchar esto cuando salga. Yo no la he escuchado, no se crean que yo la escuché.

Solo estoy apoyando a una leyenda, Residente, y a mi brother Bizar, que es el productor más prendí’o ahora mismo y el más humilde, digan lo que digan.

Nadie. Me pidió que posteara esto tampoco.

COSAS COMO ESTAS TIENE QUE SEGUIR PASANDO", agregó tras repostear una fotografía del rapero junto al productor.