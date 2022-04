Revelan lo ocurrido entre Yina y Lina en la fiesta de Aida Victoria

Sigue siendo tema de conversación en redes sociales el cumpleaños de la influenciadora Aida Victoria Merlano. Y es que en ese evento que reunió a grandes personalidades y muchos influenciadores, más de uno tuvo una historia para contar.

Pero la que más destacó fue el supuesto encuentro que hubo entre Yina Calderón y Lina Tejeiro en esta fiesta. Pero fue la influenciadora Karen Sevillano la encargada de aclrar la situación, pues al parecer ella estuvo en primera persona y además conversó con Yina Calderón para, según ella, evitar problemas.

“Dígale a ella que no se me cruce en el camino”

Karen contó en un video publicado en su cuenta de Facebook, que luego de que Yina Calderón diera sus palabras y asegurará que no le interesada caerle bien a Lina Tejeiro ni a Andrea Valdiri, decidió acercarse a la mesa donde Lina estaba.

La influenciadora relató los hechos asegurando que, de entrada, todos pensaron que Yina Calderón seguiría de largo, que no pensaron que se fuera a acercar, pero lo hizo. Por lo que ella decidió frenar la situación y hablar con Yina Calderón, preguntándole cuáles eran sus intenciones, a lo que ella no dudó en contestar que quería hablar con ella.

Pero Karen se lo negó, le pidió que se quedara en su sitio y que no buscara problemas porque Lina estaba tranquila en su mesa. Karen destacó que Yina solo manifestaba que “ella es una agrandada”, refiriéndose a Lina Tejeiro. Y por eso, ella le contestó que eso no era su problema, que, si eso el afectaba en algo, que mejor dejara las cosas así.

“Ella a mí no me habla, ella me menosprecia”, expresaba Yina Calderón a Karen Sevillano, mientras, según Karen, la miraba desde lo lejos, porque Lina Tejeiro, pese a que nunca se fue de la mesa sí se alejó del lugar donde Yina estaba.

Además, la conversación tuvo un punto de calentura, cuando Yina Calderón, según Karen Sevillano, le envió un mensaje a Lina Tejeiro, “dígale a ella que no se me cruce en el camino”, por lo que Karen de inmediato le hizo saber que era quien ella estaba buscando y generando polémica.

El hecho no pasó a mayores, no hubo encuentro entre ellas, ni acercamiento, y Yina nunca pudo conversar con ella sobre ningún tema, pues Lina Tejeiro nunca se paró de su sitio a escucharla.

Sin embargo, en las historias de la cumpleañera, se pudo ver cómo Aida Victoria Merlano, le dedicó unas palabras a Yina Calderón asegurándole que la ama, pues vale la pena destacar que Yina Calderón y Aida Victoria tienen una amistad hace dos años y ella fue invitada junto con sus amigos a la fiesta.

