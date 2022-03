Residente reveló que rezó por la mamá de J Balvin y contestó a críticas

El rapero Residente respondió a quienes lo juzgaron por tirarle al cantante J Balvin en medio de un difícil proceso que pasa el paisa con su mamá, quien se encuentra hospitalizada a causa del COVID-19.

Por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram destacó que cuando se enteró de lo que le pasaba a la mamá del paisa decidió frenar la fecha de estreno de la canción y junto a su familia orar por ella.

Pero al mismo tiempo, sintió que el reguetonero usó eso para frenar la tiradera, pues destaca que cuando se enteró del tema comenzó a mostrar lo que le pasaba a su mamá.

“Es un tema complicado lo que pasó con él y todas estas dos semanas, lo de la mamá.

Justo cuando se entera de que le voy a hacer la tiradera, porque yo sé cuándo él se enteró, empieza a subir cosas de la mamá y de él y yo ‘detengan todo, a rezar por la mamá’. Yo mismo, de verdad, lo juro por mi madre santa, empecé a rezar por su madre. Yo no rezo todos los días, pero siento que se escuchan.

Lo hice en ese momento, pero al mismo tiempo… No todo el mundo haría eso, que, si a mí me van a tirar y yo tengo a mi hijo enfermo, yo no subiría historias de mi hijo enfermo para que no me tiren, medio feo.

No estoy diciendo que lo haya hecho por eso, pero me pareció que fue eso porque fue justo cuando se enteró”, dijo.