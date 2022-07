¿Quién es el verdadero esposo de Margarita Muñoz?

A las noches de Nuestra Tele llegó Dejémonos de Vargas, una divertida y novedosa historia en la que el humor es protagonista, una serie con una nómina actoral de primera, en donde se destacan los nombres de sus protagonistas, Pity Camacho (Ramoncito) y Margarita Muñoz (Valentina Restrepo) quienes son esposos en la serie y la cabeza de la familia Vargas Restrepo.

En su primer capítulo se pudo evidenciar parte de esta relación entre Ramoncito y Valentina, una relación estable hasta la llegada de una nueva integrante a la familia Vargas (Camila), quien es al parecer hija de Ramón, algo que, de inmediato generó gran caos y desilución en la familia Vargas, especialmente en Valentina, quien tendrá que asumir la llegada de ese nuevo integrante.

Así como Valentina, la actriz goza de una relación estable en la vida real desde hace más de once años con el guapo y reconocido actor argentino Michel Brown, siendo considerada una de las relaciones más bonitas, fuertes y seguidas dentro de la farándula.

Un amor a primera vista el de Margarita y Michel

Según han revelado en varios ocasiones y entrevistas, el amor entre los dos surgió cuando la actriz era bastante joven, pues se llevan once años entre ellos, la actriz tenía 17 años y el actor 28 cuando se vieron por primera vez en una reunion social, aunque las miradas y los gestos de coqueteo no faltaron, no hubo más que eso en esa primera impresión, tres años después volvieron a reecontrarse por cosas de la vida y la llama seguía intacta pese a que cada uno tenía su pareja, sin embargo, tampoco pasó nada más de ahí.

Fue hasta siete años después de que se volvieron a ver y decidieron tener una primera cita, una cita que sería el inició de una relación y un amor que hasta el día de hoy sigue intacto, pues aunque el actor confesó que nunca tuvo en sus planes casarse o tener algo serio, nunca se imaginó que una mujer como Margarita llegara a su vida y tras dos años de relación decidiera llevar y consolidar su amor en la isla Punta Faro en la Costa Atlántica colombiana.

Un amor que se ha visto en pantalla

Aunque los dos por su profesión actoral están rotando entre México, España y Colombia, han sabido cuidar y mantener su relación durante todos estos años, en donde los dos han hecho importantes papeles dentro de la televisión nacional e internacional.

Pero en el 2022 sus carreras se unieron en la serie "Pálpito" de Netflix, en donde dieron vida a una pareja de esposo (Simón Duque) y (Valeria Duque), que ven afectada su tranquilidad y amor por culpa del tráfico de órganos, pues Valerie es una víctima mortal de esta práctica ilegal. Algo que, hace que Simón busque a toda costa los culpables de arrebatarle el amor de su vida.

En esta exitosa producción pudieron demostrar una parte de su amor en la ficción, algo que, sin lugar a duda dejó encantados a millones de televidentes alrededor del mundo. Una relación que parece sacada de una novela romántica.