El costoso error de Jessica de la Peña por el que se comparó con "Dory"

A veces la cantidad de ocupaciones que tienen las personas pueden provocar que en algún momento se cometan algunos errores, que a veces pueden ser sencillos, pero en otros pueden ser muy graves, como por ejemplo preparar todo para un viaje, pero equivocarse en la fecha, algo así le ocurrió a la querida presentadora de Noticias RCN, Jessica de la Peña.

En su cuenta oficial de Instagram, la periodista publicó varias historias en las que les contó a sus seguidores una curiosa anécdota que le pasó este fin de semana cuando por distraída casi viaja a Barranquilla, para asistir al bautizo del hijo de Andrea Jaramillo, y se enteró al escribirle un mensaje a la también presentadora de Noticias RCN, que el bautizo no era este fin de semana sino el próximo, mostrándose sorprendida pues ella tenía todo listo y a punto de emprender su viaje

Jessica de la Peña detalló que ella se arregló, se maquilló y tenía el vestido del evento, además sus hijos y su esposo también estaban listos y cuando ella le preguntó a Andrea Jaramillo por el atuendo que ella iba a ponerse, ella la llama y le dice, un poco confundida, que el bautizo de Cayetano es el próximo fin de semana.

“Andrea Jaramillo va a bautizar a Cayetano y yo ya tenía listo todo, nos vamos para Barranquilla, me maquillé, me arreglé, vestido listo, pelados listos, marido listo, y de repente, Andre me responde en el chat algo que le había preguntado ayer, y le digo yo ‘bueno al fin que te pusiste, yo ya voy saliendo para Barranquilla, recojo el vestido y me voy’ y me llama y me dice Ais, porque ella me dice Ais, mi segundo nombre, ¿Cómo así? Si el bautizo es el próximo fin de semana, el otro fin de semana, el sábado”, dijo un poco apenada Jessica a sus fans afirmando que tenía que desahogarse con ellos.