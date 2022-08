Juliette Pardau bailó feliz en la Plaza de Bolívar en el día su cumpleaños

Nuestra querida actriz Juliette Pardau, quien interpreta a Vicky, “La Pajarita”, en “Hasta que la plata nos separe”, está de cumpleaños, y para celebrarlo se fue de fiesta con su novio, Julián Román, y varios amigos a disfrutar de una noche de rumba en Bogotá, pero además en sus redes sociales recibió cientos de mensajes de sus fans y muchos regalos en su casa, razón por la que agradeció a todos.

“No quería dejar de pasar por acá y agradecerles todos los mensajes tan espectaculares que me han enviado, les voy a compartir por supuesto como comenzó este día, porque ha sido muchos los detalles que llegaron a la casa y como siempre los voy a compartir con ustedes”, dijo la actriz venezolana en sus historias de Instagram.

Pero la talentosa actriz también publicó un curioso video en su cuenta oficial de Instagram, que al parecer fue grabado antes de que ella se fuera de rumba, pues en él aparece luciendo el vestido vinotinto que se vio en las historias que publicó en la noche de rumba.

Juliette Pardau bailó en la Plaza de Bolívar

El video fue grabado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde al ritmo de la canción “Come and Get Your Love” de Redbone, Juliette entra a la toma bailando por el lado izquierdo y al llegar a la mitad da una vuelta y continúa dando bailando y dando pasos hasta salir de la toma por el lado derecho, mientras que de fondo se puede ver el capitolio nacional y los ciudadanos caminando.

Al hacer la publicación, Juliette Pardau escribió un texto en el que manifestó que ese video representa cómo se siente ahora “ligera y feliz”, además aprovechó para agradecerle a Bogotá y a Colombia por todo lo que le ha dado, afirmando que siente gratitud y amor por su vida.

“Así me siento… Ligera y feliz. Fluyendo con todo lo que me ha regalado esta ciudad y este país ¡Qué bonito! sentir gratitud y amor por esta vida que tengo; que tenemos. #happybdaytome”, escribió la talentosa actriz al realizar el post.

Y parece que este video también generó mucha alegría entre sus más de un millón de seguidores ya que rápidamente recibió más de once mil likes y decenas de comentarios de sus fieles seguidores que aprovecharon el cajón de comentarios para escribirles de felicitación y desearle feliz cumpleaños.

