Hace pocas horas el cantante de música urbana Pipe Calderón confirmó la repentina muerte de su exprometida Carolina Vidal, en territorio italiano. El artista se pronunció por medio de las redes sociales, luego de que se corriera el rumor de este lamentable hecho, para pedir respeto con la familia de la mujer.

Con una mirada triste y de desconcierto, el artista publicó través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, un corto audiovisual en el que expresó cómo se sentía al respecto.

“La verdad no sabía si hacer esta historia. Lamento mucho hacer este tipo de historias sobre todo cuando es de un ser querido que se va, una persona tan joven como Carolina, mi ex. Me dieron la noticia de que se murió, así que, pues obviamente yo no lo podía creer, todavía yo no lo creo”, expresó el artista.