“Quiero uno así”, le dicen a Pautips tras divertido video con su novio

La influenciadora Pautips divirtió a miles de sus fanáticos luego de revelar un gracioso video junto a su novio tras su viaje a Europa.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven compartió un video en el que se mostró posando cerca de la emblemática Torre de Pisa en Italia, la cual siempre había soñado con conocer.

Novio de Pautips le intenta tomar una foto

En la grabación ella iba a posando según las indicaciones que le iba dando su novio, el creador de contenido de vida saludable Ronald Moscoso.

“Con fuerza, eso, hágale, no, cambie la cara bebé, como si viniera encima de ti, eso, así, otra vez, la mano un poco más para arriba, pero no saque tanta cola mor, eso, así, fingiendo, muy bien”, se le escucha decir al influenciador, mientras ella intentaba seguir sus recomendaciones.

“Este es el detrás de cámaras ¿Sus novios son así? Le pedí que me tomara una foto”, agregó la joven.

Tras su revelación logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde no tardaron en elogiar al creador de contenido y hasta pidieron uno similar.

“Quiero uno así", "él es súper profesional en su trabajo", "necesito uno así", "me encanta", "muy buenas las instrucciones del fotógrafo", "me encantan", "la mejor pareja", "el fotógrafo sabe lo suyo", "muy lindo, te merecías un hombre así", "qué ternura! No sé cual se los dos es más hermoso o más bien los dos", "ahí es", fueron algunos de los mensajes que les dejaron sus seguidores.

Por su parte, por medio de sus historias compartió una fotografía del que habría sido el resultado, el cual no la convenció del todo.

Asimismo, agregó que si van a tomar una foto allí deben tener paciencia y no olvidarse disfrutar del lugar.

“30 minutos intentando descubrir el ángulo para tomarse la foto porque la torre está inclinada, pero no está como completamente inclinada y desde un costado se ve recta. Hay gente que se bota al piso para tomar la foto. No tenemos tips, solamente que se tomen su tiempo para la fotico y que disfruten”, añadió.

Posteriormente, una vez terminó de visitar este lugar conoció cinco pueblos cercanos y detalló que poco a poco seguirá mostrando a sus seguidores cómo va su viaje.

