Pautips celebra sus 10 años como creadora de contenido

En su cuenta de Instagram con más de 8 millones 200 mil seguidores, la creadora de contenido Paula Galindo, conocida como ‘Pautips’, subió un enternecedor video recopilando los mejores momentos de los últimos 10 años que han sido tan importantes para su vida.

En la descripción de su post, Paula explica que el video tiene el objetivo de conmemorar el aniversario de su inicio en redes, pues el 5 de mayo del 2012 fue el día que subió su primer video en la plataforma de YouTube.

“5 de mayo 2012: Subí mi primer video a YouTube y hoy se cumplen 10 años desde ese día. Ayer haciendo este video me di cuenta de que muchas veces me cuesta reconocer todo lo que, si he logrado por mirar lo que me falta por hacer, ¡pero WOW! Hemos pasado por mucho juntos, te agradezco a ti que me sigues desde que vivía con mis papás, a Latinwe por todas las oportunidades que me dieron desde nuevon, a todas las marcas, editoriales, personas que se han sumado en mi carrera para hacer que cosas increíbles pasen” escribió la influenciadora.