Pareja de J Balvin publicó fotos sin maquillaje en redes

La modelo argentina Valentina Ferrer, ha dejado a todos con la boca abierta luego de dejarse ver sin una gota de maquillaje en sus redes sociales.

No dejes de leer: J Balvin publicó tierna foto de Valentina Ferrer con su hijo

En su cuenta de Instagram la también pareja del cantante urbano J Balvin se dejó ver en detalle su rostro al que no le aplicó ni una sola gota de maquillaje y dejó ver además sus resaltantes ojos y tonos exóticos de estos.

Y es que Valentina Ferrer, por ser modelo siempre está en ese estilo, de pasarelas, de mucho maquillaje, de cambios de look, y esta es la razón principal por la que muchos de sus miles de seguidores quedaron impresionados por su hermoso rostro.

Además, que hicieron la comparación entre ella y el avance del rostro de Rio, su hijo, fruto del amor entre ella y J Balvin y todos quedaron de acuerdos en que el niño tiene los mismos ojos de la mamá. Pues a ambos se les pudieron ver en detalle.

Y como si esto fuera poco, Valentina Ferrer se dejó ver en pijama, dejando poco a la imaginación en esa misma galería de fotografías donde se pudo ver también su entrenada y tonificada figura, con menos de un año de haber traído a su pequeño hijo al mundo.

“Eres una diosa”, “mucha perfección”, “estás divina”, “increíble esa cara perfecta”, “no puedo creer que no tengas maquillaje”, “guapa”, “muy hermosa”, “estás increíble”, “qué bella te pones”, “está mucho más hermosa”, fueron parte de los comentarios que recibió la modelo argentina en su publicación de Instagram donde más de uno no dudó en halagarla y mostrar que se veía muy hermosa con su look y sin maquillaje.

Una relación especial

Hace pocas horas, J Balvin se convirtió en tendencia por mostrar por primera vez un detalle del rostro de su hijo Rio. Y es que ya casi cumple un año de vida y desde su nacimiento tanto él como Valentina Ferrer han decidido no mostrarlo.

Pero hoy lo hizo el cantante urbano y enloqueció a sus miles de seguidores en todo el mundo, pues mostró por primera vez un detalle del rostro de su hijo y esto era de las acciones más esperadas de sus fanáticos quienes quieren ver completamente al pequeño.

Balvin y Valentina Ferrer tienen una relación desde hace varios años, pero no la han consolidado en ninguna formalidad, sin embargo, ambos siempre se dejan ver juntos y demuestran que están felices y estables y eso es muy importante para los seguidores de ambos, que, si bien les gustaría verlos juntos y casados, pero lo que ven entre ambos les encanta.

Te puede interesar: Residente respondió a críticas por tirarle a J Balvin en tiempos de guerra