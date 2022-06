Jessi Uribe acusa a su suegra de no dejarlo empezar la dieta

En las historias de su cuenta de Instagram con casi 6 millones de seguidores, el cantante colombiano de música popular Jessi Uribe les demostró a sus seguidores por qué no ha podido iniciar su dieta Keto y señaló a la que, según él, es la responsable.

Jessi se casó con la cantante paisa Paola Jara hace varias semanas y compartió por sus redes no sólo lo que fue la ceremonia y el lanzamiento que hicieron junto a ella, sino también la espectacular luna de miel que se dieron en el medio oriente y el sur de Asia.

Desde es espectacular viaje, de hecho, Jessi explicó que estaba desjuiciado con la alimentación y el ejercicio porque se había dedicado a pasarla bien con su esposa.

“Antes de venir a la luna de miel, dijimos: ‘no, la pasamos bacano, comemos porque qué más se hace, tales, comer, hacer ejercicio y tales… y lo que hemos hecho es comer y comer y echar cerveza y tales, pero montamos en bicicleta, pero no hemos entrenado, sólo tres veces” respondió Uribe en una dinámica de preguntas que hizo por esos días.

Ahora Jessi quiere retomar su rutina y alimentación adecuada para mantener su figura y acusó a su suegra de no dejarlo hacer su famosa dieta Keto.

“La suegra me está ayudando full con la dieta Keto, gracias suegrita. No me han dejado comenzar Dios míoooo” dijo el cantante con mucho sarcasmo en su declaración.