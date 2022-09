Orlando Liñán mostró en redes sociales el golpe que se dio en un concierto

“Los golpes de la vida”. En plena gira de conciertos por el territorio colombiano, como el mismo Orlando Liñán lo anunció hace unos días, sufrió un fuerte golpe en plena presentación en Yopal, Casanare, misma que él mismo mostró a través de sus plataformas digitales.

El pasado viernes, el mismo Liñán contó que estaría realizando diferentes toques en diferentes ciudades del país, situación por la cual se le veía muy contento, ya que además de su faceta como presentador y actor, quizás en la que más se le ve disfrutar es en esa en la que canta los grandes éxitos del vallenato en una tarima.

Y es que nadie puede negar el gran talento que tiene Orlando en cualquiera de las tres facetas ya mencionadas, pues es un “duro” en cada una de las tres, como sus mismo fans aseguran en redes sociales.

El video que el propio cantante publicó se hizo viral rápidamente, pues varios de sus fans, seguidores, amigos y familiares dejaron mensajes de apoyo, ya que se vio fuerte el golpe que tuvo que vivir el artista, quien indicó que en el momento no le dolió tanto, como al día siguiente, pues parece indicar que la dolencia está en la canilla de una de sus piernas.

Los Golpes de la Vida. Me di fue duro comenzando el concierto ayer en Yopal. Ayer no sentí nada, pero hoy si me duele la canilla.