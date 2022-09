Con inédita foto, Natalia Reyes hizo homenaje a su doloroso parto

Hace un poco más de un año, Natalia Reyes vivía uno de los momentos más bellos y a la vez doloroso de su vida, estaba dando a luz a su pequeña hija, Isla, fruto de su relación con Juan Pedro San Segundo, es por es que la talentosa actriz recordó ese día con una inédita fotografía y un reflexivo mensaje.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz de “Terminator: destino oscuro” publicó una fotografía en la que ella aparece con los ojos cerrados recostada en los brazos de una mujer, con su barriguita descubierta, mientras que una médica la está examinando.

Al hacer la publicación, Natalia Reyes reveló que esa foto fue tomada cuando ella estaba iniciando sus labores de parto, hace aproximadamente un año, además detalló que estuvo en trabajo de parto por 52 horas en casa, en medio de una tormenta, que luego tuvo que desplazase en lancha a una clínica y 10 horas después le realizaron una cesárea y que eso es algo que aún sigue procesando.

Además, Natalia Reyes escribió un extenso mensaje con el que agradeció a las mujeres que aparecen en la fotografía, además quiso honrar ese difícil pero bello momento en el que “su vida se partió en dos”, describiendo algunas de las cosas que sintió y que recibió una lección de humildad al tener que someterse a una cesárea, algo que ella estaba evitando

“Hoy quiero honrar ese momento, esas largas horas en trance, ese viaje astral atravesado por contracciones cada vez más seguidas e intensas, el momento en que tu vida literalmente se parte en dos, el concentrarme en respirar, el llorar, cantar, bailar, no dormir, no querer comer y luego el llegar a la clínica, enfrentarme al procedimiento que quería evitar, la gran lección de vida y humildad: recordar que las cosas no son como planeas sino como son y punto. Honro también a las dos mujeres maravillosas que aparecen en esta imagen”, escribió Natalia en el post.