Natalia Paris confesó que llegó a romper llantas de un carro por celos

Natalia Paris siempre ha sido controvertida, una mujer que por decir lo que piensa sin filtro alguno en algunas ocasiones ha sido literalmente acribillada en redes sociales.

La eterna modelo paisa y ahora famosa Dj tuvo una reveladora conversación con la reconocida figura digital Diva Rebeca (interpretada por el actor y periodista Omar Vásquez) hace un tiempo y se ha vuelto viral una respuesta que dio en esta conversación sobre la infidelidad, en esta divertida charla la hermosa mujer se sinceró sobre varios temas y respondió a las acostumbradas preguntas picantes de este tremendo personaje.

Hablando de sus relaciones, Natalia fue transparente sobre los detalles que rodearon su relación con el actor Juan Alfonso ‘El gato’ Baptista, con quien vivió un momento no tan idílico y hasta tóxico que ella no dudó en recordar.

La dj fue enfática en decir que la única forma de aguantar los 7 años en los que estuvieron fue solo porque el venezolano era bueno en la cama, no obstante recordó cómo reaccionó cuando se dio cuenta que éste le era supuestamente infiel con la actriz peruana Stephanie Cayo.

¿Sabes qué hice? Cogí su ropa y se la tiré toda por el balcón y le rompí las 4 llantas de su carro. Empezaron en las revistas a decir cosas y él me lo negaba. Me tocó hacer terapia y todo. Me dio una tusa dura, pero al ‘Gato’ ese idilio le duró lo que duró la novela.