Natalia París le respondió a fan que insinuó que era ‘prepago’

Natalia París a la par de ser una de las modelos más reconocidas de Colombia también ha sido víctima de bullying, memes y todo tipo de polémicas a lo largo de su carrera. Y es que su hermoso rostro, sus curvas de infarto y su apariencia espectacular no la han hecho inmune a las críticas inclusive por su forma de pensar y algunos desafortunados comentarios que hizo en el pasado.

No dejes de ver: Natalia Paris confesó que llegó a romper llantas de un carro por celos

No obstante la paisa se ha alejado de la polémica en los últimos años, de lo que no se ha alejado es del mundo del entretenimiento, pues aunque ya no es la modelo que enloquece y rompe corazones en cada una de sus campañas, si es una exitosa empresaria y por supuesto una fabulosa DJ que se mueve por la música y la fiesta.

Recientemente Natalia París recibió un comentario un tanto de su obligante de uno de sus seguidores quien sugirió que la modelo era prepago con un venenoso comentario.

Y es que es un internauta le preguntó si todavía cobraba por salir con ella, a lo que Natalia se despachó contra el seguidor respondiendo de forma vehemente ante la afirmación que tenía un doble sentido.

Yo nunca he cobrado por salir conmigo. Jamás. Y Gracias a Dios descubrí que alimentando mis talentos, estudiando, preparándome, cuidando mi cuerpo y mejorando todos los días como persona, puedo cobrar lo que sea como artista

Fue una parte de lo que dijo la talentosa DJ paisa, quien continuó enviándole una fuerte recomendación al hombre que hizo esa sugerencia.

Ese pensamiento que tienes es un pensamiento de escasez, y mientras no elimines esa idea de que para que una mujer consiga cosas tiene que acostarse con un señor, tú nunca vas a ser rico ni millonario, y tampoco tendrás abundancia

Le recomendó París quien afirmó que así nunca conseguiría nada el hombre que hizo esta afirmación que por supuesto no dejó que ella se quedara callada.

Natalia Paris, de seductora modelo a talentosa Dj

La hermosa DJ paisa sin duda ha sido el amor platónico de muchos hombres colombianos e inclusive del exterior, a la par en su vida ha tenido algunos romances que han sido comentados y no hay duda que tiene una hija hermosa que también rompe corazones en las redes sociales.

Pero la paisa ha hecho una interesante transición aprovechando su espectacular físico dejando a un lado las pasarelas, las fotos y las portadas de revistas, para dedicarse al mundo de la música específicamente como una talentosa DJ.

Y es que la misma Natalia París comparte en sus redes sociales las fiestas en las que ha estado y ha tenido a lo largo del mundo y como se enloquece tras una consola teniendo un set de DJ bastante reconocido ya en la industria.

Mira también: Hija de Natalia París responde tras ser comparada con la belleza de su mamá