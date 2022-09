Desafiando la censura, Natalia Barulich arrasó con los suspiros

La despampanante modelo estadounidense Natalia Barulich se apoderó de los titulares itnernacionales con un dúo fotográfico donde se mostró más sensual que nunca, al posar sobre la arena de la playa, con solo una prenda que la cubría de la cintura hacía abajo.

Como se puede evidenciar, fue un vestido el que bajó de su torso superior para posar con ese toque de sensualidad que contantemente la caracteriza. Por ello, se le vio cubriendo su zona íntima superior, con sus manos, con las que jugó para el lente.

"Washed ashore on the island of paradise" (Lavado en tierra en la isla del paraíso) fueron las palabras con las que la también empresaria describió su carrete en su cuenta oficial de Instagram.

Como también es comprobable en la fotografía, a la mujer le bastó ponerse boca abajo sobre la arena y cubrir su rostro con una enorme concha de mar, para arrasar con los elogios y robar múltiples suspiros en redes, donde no la bajaron de "diosa" y "perfecta" tras las instantáneas.

Así reaccionaron los internautas tras carrete de Natalia Barulich

La exitosa modelo solo necesitó un par de horas para que su publicación acumulara millones de "me gusta" y comentarios por parte de sus familiares, amigos cercanos y millones de seguidores, que en su mayoría, recordaban lo preciosa que era y lo mucho que esta les inspiraba.

"Perfecta", "hermosa", "diosa", "confirmado, eres divina", "no pareces real", "la mujer más espectácular del planeta", "eres demasiado", "todo está bien en ella, su rostro es hermoso angelical y su cuerpo es un lienzo", "reina", "la mujer que me inspira a no renunciar a redes, eres lo más que ilumina esta red, eres un angel, bendiciones para ti siempre Nat" y "sentimiento, elegancia y maldad", fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que la joven estadounidense se dio a conocer mundialmente por su sonada relación con el cantante colombiano de música urbana: Maluma y posteriormente, por su noviazgo con el futbolista brasilero: Neymar. Actualmente, se desconoce si la modelo está en vínculo amoroso formal con alguien, o se está dando un tiempo para ella como han afirmado varios medios internacionales.

A todo esto, se sumó su innegable talento y belleza que hoy le permiten gozar de una cuenta con más 4 millones de seguidores en Instagram y de jugosos contratos donde aprovechan su envidiable figura y angelical rostro, para promocionar sus productos y/o servicios.

