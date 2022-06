Mike Tyson dio su opinión sobre el bofetón de Will Smith a Chris Rock

El incidente de Will Smith y Chris Rock en la gala de los Premios Óscar no será olvidado por muchos años. Aunque han pasado varios meses, todavía hay muchas celebridades y deportistas que desean hablar del tema.

Para aquellos seguidores del mundo de la farándula que no están familiarizados con los hechos, cabe mencionar que todo comenzó cuando Chris Rock dijo un chiste sobre la alopecia de la actriz Jada Pinkett Smith. Esto no le cayó muy bien a su esposo Will Smith. Sin pensarlo dos veces, “el príncipe del rap” tomó la decisión de subir al escenario y agredir a su compañero de profesión.

Las repercusiones no se hicieron esperar. Will Smith tuvo que internarse en una clínica de rehabilitación para poder alejarse de las críticas y el escarnio público. Además, ha sido vetado por todas las casa productoras de cine o productos audiovisuales.

Mike Tyson y su opinión

Por otro lado, uno de los famosos que se han sumado a la ola de comentarios es el exdeportista Mike Tyson. En el programa estelar de Jimmy Kimmel dijo su punto de vista sin titubear. Al preguntarle sobre este incidente, comentó unas palabras cortas pero llenas de mucho significado.

No sé, si él sintió que era necesario hacerlo, si él no está sorprendido, yo tampoco lo estoy

Sus comentarios no han sido sorpresivos ya que él ha estado involucrado en diferentes escándalos que lo han puesto en el “ojo del huracán”. Desde fiestas exorbitantes hasta problemas en el cuadrilátero por su comportamiento antideportivo, él siempre ha dado de qué hablar

Mike Tyson y sus escándalos.

Los escándalos de Mike Tyson han sido muchos y se han presentado a lo largo de sus 55 años de existencia. Hace poco fue tendencia porque golpeo a una persona que le gritaba y lo molestaba en un avión. Después de varios días en silencio, Mike Tyson ofreció sus disculpas y aclaró que tuvo ese comportamiento porque se encontraba bajo los efectos de las drogas. Además, comentó que tuvo ese gesto al estar irritado durante el vuelo.

Por otro lado, Myke Tyson también es conocido por la pelea que tuvo con Evander Holyfield. En ese combate que será recordado eternamente, “Iron Mike” mordió la oreja de Holyfield.

Se espera que en los próximos días, Mike Tyson a través de sus redes sociales le pueda mostrar a sus seguidores y admiradores los nuevos proyectos en los cuales está involucrado.