Actor de La Casa de Papel cuenta cómo sobrevivió al incendio de su casa

El actor Miguel Herrán, conocido por sus participaciones en reconocidas series como ‘La casa de papel’ y ‘Elite', compartió por medio de sus redes sociales uno de los momentos más desgarradores que le ha tocado vivir.

Durante la mañana del 8 de abril, su casa se incendió mientras él dormía. Las llamas consumieron todas sus pertenencias y a pesar de haber vivido ese angustiante momento, el actor aprovechó para enviarle un mensaje al equipo de Bomberos de Ávila y la seguridad de su urbanización.

Por medio de un video que compartió a través de sus historias de Instagram donde tiene más de 10 millones de seguidores, se escucha como el actor llora y grita “No me lo puedo creer” al ver cómo le fuego dejó en cenizas sus pertenencias.

En medio de una entrevista con una reconocida revista, el recordado Río contó detalles de lo sucedido.

“Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación”, reveló Herrán.