Vivienda de actor de La Casa de Papel se prendió en llamas

En la cuenta de Instagram del actor reconocido por su personaje de Río en La Casa de Papel siempre se ha visto contenido que le agrada al público, incluso, nunca, más allá de las pantallas se le ha visto llorando o emotivo, que no sea por un premio o reconocimiento.

Pero esta mañana la cara del actor, o, mejor dicho, su voz fue otra, porque decidió mostrarles a sus miles de seguidores en todo el mundo cómo se iba perdiendo cada cosa que había en su casa producto de las llamas que arrasaron con todo.

En su cuenta de Instagram, Miguel Herrán, decidió publicar dos videos concisos, donde mostró, primero, cómo las llamas seguían acabando con cada parte de su casa, y nada se veía rescatable. Luego mostró el resultado de todo el destre al poder apagar el fuego. No quedó nada recuperable.

El actor entró y grabó la sala, los muebles, a lo lejos la cocina y nada se veía recuperable. Y como si esto fuera poco, de fondo su voz, quebrada absolutamente al ver todo perdido, sin poder hacer nada más.

No contó más, no dio detalles sobre lo ocurrido y sus miles de fanáticos desconocen cómo se causó todo, pero además lo que muchos quieren saber es si él estaba dentro de la casa, si habría salido, si era su casa donde habitaba o alguna propiedad, en fin, cientos de interrogantes que hasta ahora el actor no ha respondido ni se ha pronunciado por sus redes sociales.

Lo cierto es que en las imágenes se puede ver también que el actor que le dio vida a Río en La casa de papel estaba como montado sobre una moto y estaría en el frente de su casa, por lo que muchos consideran que acababa de llegar al sitio.

En el video quedó registrado cómo se sentía el actor y también todas las cosas materiales que perdió. Por esos, en las redes donde se duplicó este video, más de uno se sintió muy mal por él, por esa situación, otros se sintieron identificados porque han pasado por lo mismo, mientras que muchos solo pudieron ver las imágenes desde la melancolía y enviarle mucha buene energía esperando que las cosas mejoren pronto y pueda contar lo que pasó.

“Es muy duro perderlo todo de la noche a la mañana”, “mucha fuerza”, “espero que todo se mejore”, “lo material se recupera”, “devastador, ojalá esté bien”, fueron parte de los cientos de comentarios en los perfiles de Instagram donde se replicó la situación del actor, que siempre en sus redes deja amor, y fotografías con buena energía, con amor y que se ha caracterizado además por ser en parte como su personaje en la serie.

Y es que es por Río que muchos lo conocen y lo siguen y además se han quedado a disfrutar de su contenido que es del agrado de muchos, porque sus fotografías son auténticas, reales y muchas sin filtros y esto lo admiran muchos sus seguidores en las redes sociales.