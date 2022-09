Las lágrimas de Meghan Markle causaron furor en funeral de La Reina Isabel II

Tras conocerse el pasado 08 nde septiembre el fallecimiento de La Reina Isabel II de Inglaterra, su nombre sigue apoderándose de los titulares internacionales por los detalles que han salido a la luz sobre sus últimas decisiones en vida y por lo que será el futuro de la Monarquía.

Recordemos que con su muerte, será su hijo, el ahora Rey Carlos, quien asciende a sus 73 años, al trono británico. Esto se da, ya que el primogénito de Isabel y del duque de Edimburgo es por tradición el consanguíneo que por derecho, le pertenece portar el título como Monarca.

Más allá de su ya nombramiento oficial, tanto el Rey como sus demás familiares lamentan la partida de su progenitora La Reina Isabel II, quien a sus 96 años seguía reinando con autonomía, dejando en sus 70 años a la cabeza, avances históricos.

Esto, no exceptúa ni siquiera, a familiares que según declaraciones internacionales, no tenían la mejor relación con la monarca, como era el caso de Meghan Markle, actual esposa del Príncipe Harry, y a quien la Reina Isabel dejó por fuera de su herencia de joyas, al igual que a su hija. Esto fue para muchos, una prueba más que entre las mujeres, no existía la mejor relación.

Meghan Markle desató controversia con su nostalgia

Fue por ello, que la sorpresa por su reacción durante el funeral dejó sorprendidos a muchos, ya que se mostró muy emotiva a lo largo de los homenajes, dejando ver lo afectada que estaba con la partida de la mujer que reinó por más de 70 años.

Fue por ello, que los comentarios divididos no tardaron en llegar, unos, dándole validez a sus emociones y asegurando, que aunque no tuvieran la mejor relación era natural que se conmoviera con los homenajes, partidas y dolor de su esposo. Otros por su parte, criticaron que fuera después de su partida, que mostrara afectos hacia Elizabeth II.

