Me siento orgullosa de llamarme una vez más Colombia: María Fernanda Aristizábal

La organización Miss Universe Colombia tomó por sorpresa a los colombianos al revelar que este año no realizará un concurso para escoger a la próxima Miss Universe Colombia, sino que designó a María Fernanda Aristizábal, la ganadora del Concurso Nacional de Belleza 20202, como la representante de nuestro país en el próximo Miss Universo.

Luego de que la noticia se confirmara por parte de la presidenta de la organización Natalie Ackermann, la modelo de 24 años publicó un carrete con varias fotografías, que se tomó en el momento del anuncio en las que aparece luciendo un elegante vestido verde y la cintilla de Miss Universe Colombia.

Al hacer la publicación María Fernanda escribió un extenso mensaje en el que le agradeció a Dios, a la organización Miss Universe Colombia, a Natalie Ackermann, a su familia y a los seguidores que siempre creyeron en su proyecto y les prometió a los seguidores que pese a que lleva tres años preparándose para ir al certamen internacional ahora lo hará con más entrega y disciplina ya que tienen para cumplir su propósito traer la corona de Miss Universo, un sueño que en algún momento vio fuera de su alcance.

“Solo puedo garantizarles toda mi entrega y disciplina para cumplir el propósito que ya está en mi mente: LA CORONA. Por supuesto, este mensaje tiene que incluir de forma especial a todos los que llevan siguiéndome durante estos años de concursos y que se han encargado de manifestarme su cariño de tantas formas, este logro es también para ustedes, los quiero de mi lado sumando en energía, siempre la he sentido y hoy la siento con más eco”, dice parte del mensaje de Mafe Aristizábal.

En el mismo mensaje afirmó que siempre ha estado convencida de que las cosas pasan de forma correcta y que por eso en los últimos tres años ella ha tenido una maestría intensa de reflexiones, alegrías y aprendizajes e incluso de “emociones de baja vibración” debido a que las cosas no se le daban, pero aseguro que gracias a estas vivencias especiales hoy sonríe y agradece por el privilegio de hoy representar a Colombia en Miss Universo.

“Hoy me siento feliz y orgullosa de llamarme una vez más: COLOMBIA, aunque nunca dejé de sentir la bandera en mi corazón, tenía el pálpito que este ciclo aún tenía pendientes y no me equivocaba”, agregó.