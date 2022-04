Marcela Reyes duró dos horas encerrada en un avión tras presentar fallas

La Dj Marcela Reyes contó a sus miles de fanáticos el incidente que le ocurrió en el aeropuerto luego de que se disponía a viajar a Estados Unidos, donde tiene varios shows.

Te puede interesar: Marcela Reyes habla de sus sacrificios como mamá

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram personal, donde tiene más de 300 mil seguidores, la artista narró lo que le sucedió.

“Antes de las seis (de la mañana) nos abordaron, pero no sirvió la turbina del avión, estuvieron dos horas, pero no prendió el motor y gracias a Dios nos bajaron y estamos vivos y no nos pasó nada, pero por qué no nos bajaron antes, dos horas encerrados en ese avión”, confesó.