Marcela Reyes contó que fue víctima de robo por parte de dos hombres

La Dj Marcela Reyes contó a sus miles de seguidores el robo que ha sufrido por parte de dos hombres en diferentes circunstancias.

Te puede interesar: “Me quedé vestida”, Marcela Reyes no se presentó en el Carnaval de Barranquilla

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, la artista narró que un exempleado abusó de su confianza y un empresario no le ha pagado uno de sus toques.

Destacó que se levantó sin ganas de aguantarse absolutamente nada y por ello delató a un empresario que no le ha pagado uno de sus más recientes toques.

“Tengo conversaciones, comprobantes, todo. Este señor me robó, me utilizó, me llevó a un show y no me pagó mi toque. Yo trasnoché, trabajé, la fiesta estaba súper llena y nunca me pagó, esta la hora de que este tipo no responde y si no me paga mi toque lo voy a boletear”, agregó.