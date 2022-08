"Dios colombiano", le dicen a Manuel Turizo por su última publicación

El artista Manuel Turizo siempre sorprende con su talento para la música y para interpretar canciones que lleguen al alma, pues el monteriano ha logrado forjar desde muy joven una carrera llena de éxitos y de reconocimientos en una de las industrias más competidas.

Asimismo, Manuel se roba cientos de miradas y suspiros con su físico, pues para nadie es un secreto que este joven de 22 años, tiene locas a millones de mujeres en Colombia y el mundo.

Muestra de ello son sus más de 12,3 millones de seguidores en Instagram, en donde a diario sorprende y encanta con sus fotografías, videos y de más contenido.

Las fotos en las que Manuel Turizo presumió su belleza y talento para las cámaras

El cantante compartió una publicación en la que presumía su talento para la fotografía, pues con unas instantáneas al estilo selfi, Manuel dejó ver sus mejores ángulos frente a la cámara.

El artista sorprendido por sus tomas, decidió autofelicitarse por haber logrado unas fotos que nadie más hubiese logrado según él, quien expresó de forma jocosa en el pie de la foto que era un excelente fotógrafo.

Yo mismo me las tome. Que hp fotógrafo o no.

Sus millones de seguidores aprovecharon la caja de comentarios para dejarle múltiples halagos y también para felicitarlo por sus buenas fotografías.

"Y Ese Dios Colombiano?; todo un fotógrafo; fotógrafo y modelo; qué guapoo; mi artista favorito es el más bello; casemonos; buen trabajo con las fotos; eres un Dios Griego; quedaron muy melas; ero por qué no somos novios; te robas toda mi atención papasito; venga y nos tomamos fotos; qué outfit tan wow; no sé si me gusta más el modelo o el fotógrafo". Fueron algunos de los comentarios.

Nueva canción junto a Blessd y Fuego

Cabe resaltar que el artista está próximo a lanzar un nuevo sencillo musical junto a los artistas urbanos Blessd y Fuego llamada "Bonita", con la que pretenden poner a bailar al mundo entero.

