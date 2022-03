Mamá de la Segura lució sus curvas y dejó inspirador mensaje

Alexandra Mena, mamá de la influenciadora ‘la Segura’, presumió a sus fanáticos sus voluptuosas curvas con ajustado vestido.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 900 mil seguidores, la mujer compartió un video en el que modeló a la cámara luciendo su figura de diferentes ángulos.

Portando un enterizo de color morado pastel y unas sandalias del mismo tono, la influenciadora dejó a más de uno suspirando.

Con dicha publicación aprovechó para dejarles a sus admiradores un reflexivo mensaje.

“Inspírate, escribe lo que sueñas, crea el camino, y prepárate para cumplirlo. Lo que se decreta desde el amor, la perseverancia y la disciplina SE CUMPLE‼️Deseo que en esta semana todo se te haga realidad”, escribió.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde la llenaron de halagos, aunque no faltaron quienes la criticaron y señalaron que sus intervenciones eran demasiado exageradas.

“De admirar”, “se parece a la tigresa del oriente”, “ella es bien linda, pero sus glúteos son demasiado exagerados no van con sus piernas”, “puros globos”, “divina”, “qué hermosa”, “de verdad que es muy linda y lo que más me gusta es que súper directa y no se queda con nada”, “bellísima”, “eso no es belleza, eso es silicona andante”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, Mena sigue deleitándolos también con su página de contenido exclusivo, donde deja muy poco a la imaginación y compartiendo sus diferentes tips y reflexiones sobre la vida.

