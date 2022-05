Mamá de la Segura hace llorar a la influencer con video del Día de la Madre

Alexandra Mena, mamá de la influenciadora ‘la Segura’, dedicó una emotiva publicación en marco del Día de la Madre y conmovió a más de uno.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de un millón de seguidores, la caleña compartió un video en el que recopiló imágenes de ella junto a sus tres hijos.

Alexa Mena dedicó emotivo post

Con dicha grabación aprovechó para dedicar emotivas palabras sobre la maternidad y lo afortunada que se siente.

“Hoy más que felicitarte, deseo enviarte un abrazo lleno de gratitud por permitirte ser madre.

Por entregarte desde el primer día de tu gestación hasta cada segundo de tu hoy; a esa personita que le diste vida.

El ser madre es el más bonito motivo para despertar cada día con una nueva ilusión.

Soy madre de tres hijos, Nathalia, Juan Elias y Emanuelito. Mis tesoros, los que llenan de magia mi existencia, los que a diario me dan enseñanzas, alegrías, amor verdadero y sobre todo deseos de ser cada día mejor.

Hoy es un día hermoso, sólo para recordar la mejor y más gratificante de las profesiones, el más exigente de los roles y el reto con las mejores recompensas de la vida: BESOS Y ABRAZOS REALES”, escribió en la descripción de la publicación.

También expresó a sus seguidoras su deseo de que las hagan sentir tan especiales como lo merecen.

“Para ti que me acompañas acá y me lees, y especialmente para mi madre que ha inspirado cada etapa de mi vida, y enseñado lo incondicional y puro de esta hermosa misión, FELIZ DÍA! Que justo hoy, se te conceda todo lo especial que te mereces”, agregó.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos por su labor como madre y donde conmovió a muchos.

“Hermosos, Dios los bendiga", "la mejor mamá del mundo2, "no voy a llorar, no voy a llorar", "feliz día de las madres, te admiro porque eres especial con tus hijos", "esa eres tu y eso es lo que realmente conozco de ti. Esa mamá amorosa, entregada y fiel a ese amor de sus hijos .. sabes que te admiro montones", "conocerte es descubrir lo fuerte, valiente e incondicional que eres. No sé cómo logras dar tanto. Felicitaciones!!!! Eres una madre increíble ", "feliz día bella dama, que Dios padre la bendiga y guarde", "hermosa familia", "una mamá muy top", le escribieron.

Por su parte, la Segura no tardó en confesar que no pudo ocultar las lágrimas al ver la publicación.

“LLORÉ CON ESTE VIDEO TAN HERMOSO”, comentó.

