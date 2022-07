“Y dicen que es suerte”: Maluma habló de los sacrificios para lograr el éxito

El cantante colombiano de música urbana Maluma se encuentra en su gira ‘Papi Juancho Europe Tour’, siendo Pacha, Ibiza la presentación más reciente. Y es que, al finalizar este concierto, el cantante apareció por medio de sus redes sociales para manifestarle a sus seguidores y a los asistentes del evento que la había pasado bastante bien.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de sesenta millones de seguidores, el intérprete de ‘Hawái’ se mostró bastante emocionado por el show que acababa de presentar. Además de agradecer a los asistentes, el artista aprovechó el momento para hablar sobre los sacrificios que un artista debe hacer para lograr el éxito, pues aseguró que no todo es suerte.

El cantante manifestó parte de su itinerario diario cuando se encuentra de gira para demostrarle a sus seguidores que la vida de un artista no solo es subirse a un escenario en las noches, sino que hay todo un proceso detrás.

“Show 3 AM. Dormido a las 5:30 AM. Despierto 9 AM. Entrenaimiento 12 PM. Y dicen que es suerte (emoji mirando hacia arriba)”, escribió el artista junto a una fotografía suya en la que se le ve agotado.