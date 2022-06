Maleja Restrepo presumió su cuerpazo en presencia de sus hijas

La presentadora y creadora de contenido Maleja Restrepo es una de las mujeres con mayor flujo de seguidores e interacción de las plataformas digitales y esto, le permite gozar actualmente de una comunidad de seguidores por encima de los 4,2 millones en su cuenta oficial de Instagram, donde constantemente comparte contenidos de humor independientes y en pareja, situaciones con sus hijas y detalles de su trabajo como madrina de un equipo deportivo.

No dejes de leer: La 'fallida' cita sorpresa de Maleja Restrepo y Tatán Mejía

Entre sus contenidos, también brillan las constantes interacciones que hace en sus historias de la plataforma digital, donde en medio de bromas subidas de tono, de situaciones en pareja y en familia, aspectos laborales y algunos momentos bastante sensuales, atrapa la atención de sus millones de fanáticos.

Como muestra de ello está su más reciente ráfaga de historias, donde posó en presencia de sus hijas, con un pequeño bikini negro frente al espejo del baño, mostrando lo que sería su plan dominguero junto a sus dos hijas: Macarena y Guadalupe.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó particularmente la atención y fue el cuerpazo que lució en su pequeño traje de baño, donde lució un abdomen completamente plano y tonificado, pese a tener dos hijas. Fue tanta la sorpresa, que muchas le pidieron el secreto para lucir así.

"Hermosa", "no entiendo cómo hacen estas famosas con dos y tres hijos para lucir después como si no hubieran sido nunca mamás", "yo amo la energía de esta mujer y siento ue tiene súper contagiadas a sus hijas", "que cuerpazooo Male", "su Misterchef come muy bien, más allá de lo que cocina jajajaj el que lo entendió lo entendió", "eres lo más bello y auténtico de las redes", fueron algunos de los comentarios de los internautas, en las réplicas que hicieron diversas páginas de entretenimiento digital sobre el contenido.

Maleja Restrepo muestra que su hija le sigue los pasos a Tatán

Recordemos que Tatán Mejía, pareja de Maleja, es uno de los participantes más destacados en la cocina de MasterChef Celebrity del Canal RCN y esto ha hecho, que no solo dentro de la competencia, sino en casa, quieran replicar algunas de sus costumbres y preparaciones.

Ese parece ser el caso de su hija Guadalupe, que según lo mostró Maleja, estaba haciendo una de las preparciones de "guiso" que había hecho antes su papá.